De eerste show van Twan Huys wilde maar niet swingen

Het was hét media-event van het jaar: de wissel Tan-Twan. Een week lang werd Humberto Tan emotioneel uitgeluid, in kranten verschenen uitgebreide analyses van waar het fout was gegaan en in het mediaforum, het dagelijkse halfuurtje journalistiek navelstaren op Radio 1, werd geduid dat het een lieve lust was.



Iedereen wist waaraan het had gelegen. RTL Late Night was niet urgent genoeg. Tan was niet kritisch genoeg. En drie keer per week Gerard Joling aan tafel was niet spannend genoeg.



Het zou urgenter, kritischer en spannender worden, beloofde Huys. "Geloof me, we gaan je verrassen," zei hij zelfverzekerd.



Die verrassing zat niet in de eerste uitzending. RTL Late Night met Twan Huys kende een ronduit brave start.



Dat het geluid niet optimaal was, valt binnen de categorie kinderziektes en het lag ook niet aan het weinig spectaculaire decor. Het zat hem juist in de urgentie.