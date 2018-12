De duisternis van Béla Bartók

Hertog Blauwbaards burcht van Béla Bartók, of Bartók Béla, zoals die malle Hongaren zeggen, is een meesterwerk. Toch duurde het even voordat de bazen van de operahuizen dat ook zagen. Bartók schreef het stuk in 1911, op zijn dertigste, als bijdrage aan een compositiewedstrijd voor eenakters, georganiseerd door het ­Lipótváros Casino in Boedapest.



De jury vond het werk 'onuitvoerbaar'. Pas in 1918 was de opera voor het eerst in Hongarije te horen. Na acht voorstellingen verdween hij weer van de planken. Pas in 1936 kwam hij terug.