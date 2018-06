De druiven waren nog steeds zuur in Moskou

Dan moet je voor een ander land zijn. Jij woont in Amsterdam, daar wonen heel veel leuke Marokkanen.

Jeroen Stekelenburg kreeg op het Rode Plein van Schut de ingewikkelde vraag voorgelegd of de gewone Rus er iets van merkt hoe wij in het Westen over dit toernooi denken. Stekelenburg pareerde de vraag behendig: "Ik ga me daar een beetje laf van af maken. Ik heb geen onderzoek gedaan, maar ik denk dat ze trots op hun toernooi zijn."



Frank Snoeks kondigde de korte openingsceremonie aan met 'we krijgen nu het Rusland te zien dat ze willen laten zien'. Alsof dat ooit anders is bij een toernooi of een Songfestival.



Toen de Russen de openingswedstrijd met 5-0 hadden gewonnen, stond Stekelenburg nog steeds op het Rode Plein, maar juichende supporters of toeterende auto's ­waren nergens te bekennen. Waarop Hugo Borst niet on­geestig opmerkte: "Sta je niet in de Efteling?"



Studio Rusland kan best wat worden, maar de presentatoren moeten dan wel snel in de juiste stemming komen.



Reageren? hanlips@parool.nl