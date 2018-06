De deur bleef gesloten tot er witte rook was

Wie Lips van tevoren zou hebben gezegd dat hij ooit op een woensdagmiddag ruim vier uur naar een dichte deur zou zitten kijken, had hij vanzelfsprekend voor gek verklaard.



Maar toen heel journalistiek Nederland zich gisteren in de Stopera verzamelde omdat de gemeenteraad zou gaan stemmen over de nieuwe burgemeester van Amsterdam, was stadszender AT5 de logische plek om er dicht op te zitten.



Letterlijk dicht, zo bleek. De deur naar de raadszaal bleef hermetisch gesloten tot er witte rook was. AT5 was vastbesloten hét moment niet te missen, zette een camera op statief voor de deur en liet hem draaien.



Er zijn vaker dichte deuren in beeld, maar meestal zijn die in Den Haag, van een fractiekamer of van het Catshuis. Dit keer was de hoofdrol voor een deur in Amsterdam: een glazen deur met drie rode Andreaskruisen. Hoe lang het zou gaan duren, wist niemand.