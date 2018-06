De Cock Buning en Van Rooijen per direct weg bij Stedelijk

Dat laat het museum woensdagmiddag weten in een persbericht. Hun vertrek was al aanstaande maar het duo had dinsdagavond nog laten weten voorlopig aan te blijven om te helpen bij een 'zorgvuldige overdracht'. Wat er in de afgelopen 24 uur veranderd is met of bij het duo wil een woordvoerder van het Stedelijk Museum niet zeggen.



Die overdracht nemen de overgebleven toezichthouders Cees de Bruin, Ronald Hans, Willem de Rooij en Joyce Sylvester nu op zich. De Bruin zit de Raad van Toezicht voor tot er in overleg met de gemeente een nieuwe voorzitter is gekozen. Daarvoor wordt waarschijnlijk op korte termijn een vacature uitgezet.



Rapport

Aanleiding voor het vertrek van drie leden van de Raad van Toezicht (Rita Kersting vertrok dinsdag al per direct) was het lekken van een rapport van de gemeente Amsterdam. Daarin stond dat de beschuldigingen van belangenverstrengeling aan het adres van ex-directeur Beatrix Ruf onterecht waren.



De Duitse had weliswaar transparanter moeten zijn over haar bijverdiensten als eigenaar van een kunstadviesbedrijf, maar werd verder vrijgepleit door het rapport. De aantijgingen waren in oktober vorig jaar reden voor het, onder grote druk van de Raad van Toezicht, vertrek van Ruf.



