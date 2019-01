De Buit is georganiseerde misdaad met een zachte g.

Na drie seizoenen Hunted ging AvroTros maandagavond nog een stapje verder met De Buit, waarin 'gezagsgetrouwe burgers zich op het criminele pad begeven'. Dat kun je ook 'aanzetten tot een misdrijf' noemen, dus wordt de achtdelige realityserie voorafgegaan door de wat laffe disclaimer dat het hier een 'sociaal experiment' betreft.



Om dat experiment extra sociaal aan te zetten was als ­locatie gekozen voor het Brabantse dorp Helvoirt, waar iedereen van de 5000 inwoners elkaar kent - dus ook de tien aspirant-overvallers.



De kennismaking van de kandidaten was dan ook meteen aanleiding voor Brabantse ­gezelligheid: iedereen vond het 'keileuk' en 'supergaaf' dat de andere dorpsbewoners ook meededen.



Wat de deelnemers er overigens niet van weerhield elkaar later een mes in de rug te steken: de één was 'geen echte ­Helvoirtenaar', de andere 'een broedkip' omdat ze vier kinderen in vier jaar had gekregen, en een van de duo's besloot om 'een zo'n klein mogelijke rol te spelen, zodat we het minst in beeld zijn'.