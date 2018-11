De breekbare pubers blijken op-en-top geregisseerd

Lief dagboek is een monument voor de metamorfose die we allemaal doormaken

De als 5-jarige uit Irak gevluchte Farbod leest in zijn dagboek terug dat hij werd gepest en weinig vrienden had. Omdat hij handig was met de tondeuse kreeg hij toch aansluiting bij jongens in de buurt die maar wat graag een goedkope en toch hippe knipbeurt wilden.



Het dreef hem wel verder af van zijn vader die vond dat een man een man moet zijn. "Dus ik werd kapper."



Het zijn mooie ontboezemingen van trotse volwassenen die allang niet meer herkenbaar zijn als de breekbare pubers die ze waren toen ze hun diepste geheimen optekenden. Daarmee is Lief Dagboek een monument voor de metamorfose die we allemaal doormaken.



Maar waarom werkt het niet als kijkvoer? Tachtig procent van de Boer Zoekt Vrouw-kijkers zapt weg. Lief Dagboek valt dus niet in de smaak als de über-reality die het belooft te zijn.



Kijk nog eens goed en je ziet de wetten van de televisie, op-en-top geregisseerd, zoals altijd. Farbod verdient zijn geld als stand-upcomedian. Leen blijkt theatermaker.



Meteen zie je voor je hoe dat gegaan is: Leen? Farbod? Hebben jullie nog een puberdagboek liggen?



