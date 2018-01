De boomhut hoeft van SBS níet in een boom te worden gebouwd

Lips had vroeger ook graag een boomhut gehad, maar hoogtevrees verhinderde dat. Dus keek Lips zondag vanuit zijn mancave naar het nieuwe SBS 6-programma Boomhut XXL, waarin 'vijf teams in vier weken de vetste boomhut moeten bouwen'.



Kim-Lian van der Meij, het duizenddingendoekje van SBS 6, kondigde dit zoveelste bouwprogramma aan en overschreeuwde haar wanhoop over wat ze nu weer moest presenteren met misplaatst enthousiasme. De teams bestonden - gelukkig - niet uit Bekende Nederlanders, of Lips moet ze niet hebben herkend.



Favoriet was het team van zeventiger Kees en houtkunstenaar Peter: "Ik ben een echte houtworm. Ik ben heel creatief met de kettingzaag."



Dat wordt nog leuk: hij moet met de 70-jarige Kees een hut 'in shakespearestijl' bouwen. Want de eigenaren van de campings waarop de teams - onbetaald - hun hut moeten bouwen hebben zo hun eisen.