Very Ferry Mingelen kon niet tippen aan Andere Tijden

Die boom die alles zag, waar je ook keek. Op alle netten, in alle journaals, kwam hij voorbij. De Bijlmerramp was overal deze week, 25 jaar na dato. Met steeds die boom.



Bruin geblakerd na de vliegtuigcrash, wist de NOS te vertellen in een statige herdenkingsuitzending. Nog steeds is te zien waar takken werden afgeslagen, leerden we op weer een andere zender. Het lijken net ogen.



De alweer vier jaar geleden gepensioneerde Ferry Mingelen was de verrassende keuze als NOS-deskundige van dienst, maar dat was helemaal raak.



Ferry was weer very Ferry en schudde alle bij de parlementaire enquête van twintig jaar geleden opgeslorpte informatie uit de mouw alsof het gisteren was gebeurd. Wat wordt hij gemist, bedacht Lips opeens, als explicateur van de stomme film die het Binnenhof zo vaak is.