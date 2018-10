De big shot van het ponyplay voert zijn pony's wortels

Toch knap dat voor het zevende seizoen van Je Zal Het Maar Zijn wéér een trits rare snuiters, pardon, paradijsvogels is gevonden om te portretteren.



Geraldine Kemper keek deze week bij mensen die op­gewonden raken van een bepaalde machtspositie. De Vlaamse Nicky vertelde dat ze dol is op het zogeheten ­ponyplay; ze verkleedt zich in haar vrije tijd als sm-pony.



Strak latex pak aan (gek genoeg in zebraprint), leren tuigje en halsband om, een ijzeren bit in de mond.



Met gelijkgestemden trekt Nicky in een groene omgeving een wagentje vooruit, of maakt ze sierlijke paardenpassen. De big shot van het ponyplay, in het dagelijks leven eigenaar van een loodgietersbedrijf, voert zijn pony's wortels door hun tuigje.