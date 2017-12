De beste muziek van 2017 volgens onze recensenten

Peter van Brummelen, pop

1. Drunk, Thundercat, Brainfeeder

Ergens tussen ouderwetse jazzrock en hedendaagse r&b in. Maf hoor: de maker van het mooiste album van het jaar gaf in Paradiso kort geleden een afschuwelijk optreden. Wat een ­bizarre notenbrij was dat. En dat terwijl op Drunk alles zo mooi in balans is. Je hoort hoe virtuoos Stephen Bruner is op vooral de zessnarige bas, maar telkens wint het liedje het van gefreak.



2. Process, Sampha, Young Turks

Zijn ouders komen uit Sierre Leone, hij groeide op in Engeland. In de hoek van de alternatieve r&b is Sampha, die eerder werkte met onder anderen Drake, Frank Ocean en Kanye West, een artiest om de komende jaren goed in de gaten te houden. Op zijn debuut laat hij intieme, meestentijds elektronische muziek horen. Heel breekbaar, heel persoonlijk.



3. I See You, The XX, XL

Nog meer elektronische intimiteit uit Engeland. Hoewel, zo ingetogen en ook droevig als in hun begindagen, toen ze wel een geüpdatete versie van The Cure leken, klinkt het Londense trio The XX niet meer. Lolbroeken zullen het nooit worden, maar op I See You klinken sommige nummers verrassend opgewekt. Je kunt er zelfs op dansen. De muziekliefhebber die al wat langer meedraait herkent in On Hold de sample uit eighties-hit I Can't Go for That van Hall & Oates.



4. American Dream, LCD Soundsystem, DFA Records

Hij leek verloren voor de popmuziek; in zijn eigen New York runde James Murphy, opperhoofd van het Amerikanse electropunkfunk­gezelfschap, een wijnbar. Maar na een stilte van zes jaar keerde in 2017 LCD Soundsystem terug met American Dream. Duidelijke inspiratiebronnen dit keer: David Bowie en Talking Heads. Het resultaat: muziek waar zowel het lijf als het hoofd wat mee kan.



5. Flower Boy, Tyler, The Creator, Columbia

Tuurlijk, tuurlijk, Kendrick Lamar is dé rapper van het moment (als dit lijsjte langer dan vijf platen had mogen zijn, had zijn album Damn er zeker ingestaan). Maar zie vooral ook collega-rapper Tyler, The Creator niet over het hoofd. Scum Fuck Flower Boy had hij zijn derde album willen noemen, zijn label vond alleen Flower Boy wel genoeg. Het is een mooie titel voor een plaat met vaak opvallend vriendelijke en ook melodieuze hiphop. In Garden Shed komt de rapper en passant uit de kast als bi.