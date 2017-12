De beste beeldende kunst van 2017 volgens onze recensenten

Edo Dijksterhuis

1. Where Do We Go From Here?, Nieuw Amsterdams Peil, Zes galeries in de Jordaan

Dat zes galeries een zeer vergaande samenwerking aangaan, is op zich al bijzonder. Maar Nieuw Amsterdams Peil was daarnaast ook een sterke groepspresentatie met 'communicatie in tijden van post-truth' als hyper­actueel onderwerp. We kijken uit naar de 2018-editie.



2. A Fragile Membrane, An Illusive Screen, David Haines, Upstream Gallery

Een van de beste tekenaars van zijn generatie rekt zijn grenzen op door inspiratie en referentiekader te zoeken in de digitale wereld. Binnen zijn hyperrealistische tekeningen speelt Haines met noties van authenticiteit, representatie en het showelement van gay datingsites.



3. Truth/Love, Jordan Wolfson, Stedelijk Museum

Na Coloured Sculpture, de aan kettingen voortgesleurde jongenspop, was de overdonderende nieuwigheid er wel vanaf. Toch maakte ook Wolfsons subversieve cyberheks indruk, meer misschien zelfs. De optelsom van smoezelige seks, animatronics en dolgedraaide popcultuur leverde een nachtmerrieachtig maar aangrijpend beeld op.



4. 00.00.000, Sanne Vaassen, Alpert + Leary

Een wonder van verstilling en politiek commentaar ineen. Vaassen haalde vijf Nederlandse vlaggen uit elkaar en liet verschillende mensen, variërend van sociaalgeograaf tot wever, ze naar eigen inzicht opnieuw in elkaar zetten. De resultaten zeggen veel over integratie, nationale identiteit en geopolitiek.



5. We May Have All Come on Different Ships, But We Are All in the Same Boat Now, Sarah van Sonsbeeck, De Oude Kerk

Als eerste en tot nu toe enige wist Van Sonsbeeck de moeilijke ruimte van Amsterdams oudste gebouw succesvol naar haar hand te zetten. Met honderden goudkleurige reddingsdekens refereerde ze aan de vluchtelingencrisis in de Middellandse Zee maar ook aan het verleden van de kerk als godshuis van zeelieden.