De beeldschone docuserie Stuk is geen leedmuseum

Ziekenhuis-tv, Lips kan er niet meer naar kijken. Wéér zo'n verfilmd doktersromannetje. Wéér zo'n docusoap over de medische mallemolen. Wéér zo'n leedmuseum dat bij kijkers maar één gevoel wil oproepen: het zal je maar gebeuren...



Nu is er de beeldschone documentaireserie Stuk over revalidatiecentrum Heliomare. Geen leedmuseum.



Het begint al met de manier waarop regisseur Jurjen Blick een nieuwe 'revalidant' in beeld brengt. Opeens zwenkt de camera naar het plafond, zijn entree in Heliomare is gefilmd vanuit de brancard waarop de man wordt binnengereden. Hier arriveert iemand die een nieuw begin van zijn leven wil maken, geen menselijk pakketje.



Even later zijn we thuis bij wondverpleegkundige Monique, die helemaal opgaat in haar werk, omdat precies daar het slappe koord hangt tussen manies en depressies. Dan weer leven we mee met de revalidatie van de al 25 jaar in Nederland wonende Amerikaan Paul, die zijn nek heeft gebroken na een val van de trap.