De andere kant van verzetsheld Johannes Post

Dat er bijna 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog steeds nieuwe en interessante verhalen te vertellen zijn over de oorlog, werd maandagavond bewezen door 2Doc: De erfenis van een verzetsheld.



De verzetsheld in kwestie was de Drentse boer Johannes Post, die in de oorlog honderden Joden redde, in 1944 werd gearresteerd tijdens een mislukte overval op de Amsterdamse Weteringschans en in de duinen werd gefusilleerd. Post werd vereeuwigd in een boek van Anne de Vries, en veel straten, scholen en kazernes zijn naar hem vernoemd. Een onvervalste verzetsheld, zou je zeggen.



Post was echter ook een roekeloze avonturier die zijn vrouw en acht kinderen achterliet door zich volop in het verzetsavontuur te storten, met een aantrekkelijke Joodse vriendin nog wel.