De 50 belangrijkste (levende) kunstenaars van Nederland

Top 5 1. Marlene Dumas

2. Steve McQueen

3. Rineke Dijkstra

4. Ellen Gallagher

5. Fiona Tan Johan Cruijff door Marlene Dumas © Marlene Dumas

Hiermee wordt de invloed (en het succes) van exposities van kunstenaars gemeten, ofwel: de professionele aandacht die een kunstenaar krijgt toebedeeld. Nota bene: dit staat los van economisch succes.



Solotentoonstellingen

Behalve 'internationale representatie' hielden de drie onder andere rekening met belangrijke culturele manifestaties, zoals de Documenta en de Biennale, solotentoonstellingen in buitenlandse musea of galeries, internationale onderscheidingen en veilingprijzen.



Solotentoonstellingen in Nederlandse musea en galeries en Nederlandse onderscheidingen werden minder zwaar meegewogen. De verschillende criteria werden onderverdeeld in een A, B, C of D-status. In de categorie 'representatie' werd zelfs een A+ uitgedeeld, vier keer maar liefst, aan de Top-3 en Ellen Gallagher.



Dumas wordt gerepresenteerd door Andriesse/Eyck (Nederland), Zeno X Gallery (België), Frith Street Gallery (Engeland), Gallery Koyanagi (Japan) en David Zwirner (VS). Ze had solotentoonstellingen in musea in Japan, Duitsland en Australië en deed mee aan een enorm aantal groepsshows; op veilingen gingen werken van haar van de hand voor ruim 2 miljoen euro.



Kunstklimaat

Een van de belangrijkste vragen die de samenstellers dienden te beantwoorden, was welke kunstenaars 'Nederlands' zijn. Elsevier hanteerde als criterium: een kunstenaar die langer dan tien jaar in Nederland woonachtig is.



Het Mondriaan Fonds adviseerde: iemand die ingebed is in het Nederlands kunstklimaat. Veel kunstenaars komen naar Nederland vanwege de Rijksakademie en de Rietveld Academie en blijven hangen omdat ze hier geregistreerd zijn en voordeel ondervinden van het internationale en vrije Nederlandse kunstklimaat.



Galeries

In die zin zijn Dumas en bijvoorbeeld ook Prix de Rome-winnares Rana Ramadeh ook Nederlandse kunstenaars. De Zuid-Afrikaanse Dumas woont al een half leven in Nederland, De Brit McQueen sinds de jaren negentig en is getrouwd met de Nederlandse kunstcriticus Bianca Stigter.



De Amerikaanse Gallagher is sinds 2001 in Rotterdam gevestigd en werkt samen met haar Nederlandse partner, Edgar Cleijne.