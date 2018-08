De 5 opvallendste vernieuwingen op Lowlands

Oehlala-laantje

Meligheid is een vast onderdeel van de Lowlands-Experience. In het nieuwe Oehlala-laantje, een smalle doorgang halverwege het terrein, wordt die gecombineerd met seks. En jazeker, dat is leuk. De aloude 06-lijn is er in ere hersteld. Ene Kyoto roept via flyers op haar (gratis) te bellen: 'Ik kan die tent wel opzetten... (in je broek)'.



Er is een bibliotheek met 'vieze boekjes' van over de hele wereld en uit alle tijden. Maar wie het van het Haagse museum Meermanno uitgeleende drukwerk wil inzien, moet daarvoor wel eerst witte handschoentjes aantrekken. Een bibliothecaris houdt toezicht met in zijn handen een enorme dildo.



In het Sekshotel kunnen liefhebbers zich voor dertig minuten terugtrekken voor wat dan ook. Twee dames van middelbare leeftijd, type klassieke toiletjuffrouw, verschonen daarna de lakens. Ondanks het warme meer is de belangstelling 's middag al behoorlijk. "Ja hoor, er wordt lekker geneukt."