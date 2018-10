De 15 verborgen details van De Nachtwacht

De 'klauwen' van de kip verwijzen naar de 'kloven' (musketten/geweren) van de Kloveniers

4. SASKIA

Sommigen geloven dat Rembrandt zijn overleden vrouw Saskia heeft vereeuwigd, maar dat klopt niet. Het is gewoon een meisje zoals de meester er velen schilderde.



5. KIP

Niks is toeval: de 'klauwen' van de kip verwijzen (fonetisch) naar de 'kloven' (musketten/geweren) van de Kloveniers, de schutters op dit werk.



6. LIJNEN

Je gaat het pas zien als je het doorhebt: deze lans, de musket eronder, de kleine lans met kwast: horizontale lijnen die naar het ­middelpunt wijzen.



7. VERMIST

Hier houdt het beeld abrupt op. Afgesneden omdat het doek te groot was voor de wand in het stadhuis (nu Paleis). Mocht u de twee schutters die hier stonden vinden: u wacht eeuwige roem.



8. FOUTJE

Inzoomen: dáár, naast de kraag, zit een transparant randje. Dit 'foutje' is met het vervagen van de verf weer tevoorschijn gekomen.



9. VRIJGEZEL

De man met de vlag was altijd een vrijgezel en dat had een reden. Hij moest als het op vechten aankwam zonder wapen voorop in de strijd en had dus gerede kans op een fatale kogel.