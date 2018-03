David Byrne: 'Amerika is zijn inspirerende rol kwijtgeraakt'

Tussen de middag is hij nog even snel naar het Tropenmuseum geweest. Op de fiets.



David Byrne doet het graag, een dagje interviews geven in hotel The Grand, maar een beetje afwisseling is welkom.



De musea in de Amsterdamse binnenstad kende hij al, nu is hij die daarbuiten aan het verkennen. "Fascinerend museum, dat Tropenmuseum. Nu is het een ode aan alle volkeren over de hele wereld, maar je voelt ook nog dat het ooit het Nederlandse kolonialisme vierde.