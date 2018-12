Dave Mantel (1981-2018) gaf de kijker iets om over na te denken

Met een bericht op zijn Instagramaccount is zaterdagochtend het overlijden van acteur Dave Mantel bekend gemaakt. Hij was 37 jaar oud.



'Lieve mensen, Onze geliefde Dave is op zaterdagochtend plotseling op natuurlijke wijze overleden. Er zijn geen woorden die kunnen omschrijven hoe erg we je missen. We houden ontzettend veel van je.'



Mantel werd dit voorjaar geopereerd aan zijn galblaas, waar hij al maanden last van had.



Hij genoot vooral bekendheid door zijn rol als homoseksuele rechercheur Menno Kuiper in Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST).