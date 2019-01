Data van 24e editie Amsterdam Dance Event bekend

Data ADE bekend

Muziekliefhebbers en feestbeesten opgelet: blok woensdag 16 tot en met zondag 20 oktober maar vast in je agenda. Dit zijn namelijk de data van de 24e editie van ADE, zo maakte de organisatie woensdag bekend.



De organisatoren van het internationaal bekende clubfestival verwachten 400.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Directeur Mariana Sanchotene van ADE: "Tijdens ADE is Amsterdam opnieuw het centrum van de wereldwijde elektronische muziekindustrie en de thuisbasis voor muziekliefhebbers. Onze conferentie- en festivalactiviteiten moeten een weerspiegeling zijn van hoe creatief, innovatief, levendig en inclusief Amsterdam is."



Het volledige conferentie- en festivalprogramma wordt de komende maanden bekendgemaakt. Vorig jaar waren er tijdens ADE meer dan duizend evenementen in Amsterdam met optredens van zo'n 2500 artiesten, verspreid over bijna tweehonderd locaties. Het vijfdaagse evenement trok bezoekers uit meer dan honderd landen. Lees er alles over in ons ADE-blog van 2018.