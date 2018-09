Dat zijn de betere tv-programma's: apies kijken

Waarom moet groep 8 eigenlijk tekenen? Of zoals Ronald (35) het noemt in zijn vraag aan de juf: kleuren. Ronald is één van de leerlingen in Een Klas Vol Ouders, een fijn realityformat waarin dertigers groep 8 overdoen op de school van hun kinderen.



Maar een juf heeft het nou eenmaal voor het zeggen in een klas, ook de eigenwijze Ronald moet zich daar bij neerleggen. Om vervolgens het ­allermooiste zelfportret te tekenen.



Terug op school ervaren de ouders wat hun kinderen doormaken en beleven hun eigen schooltijd opnieuw. En dat is niet voor iedereen een genoegen. In de eerste aflevering van twee weken terug schoten al heel wat ouders in de rode vlekken toen ze meteen een toets kregen voorgeschoteld.



Moeder Muriel, die toen nog huilend wegliep, haalt nu een ruime voldoende voor het topografieproefwerk. Maar opnieuw zit ze haar tranen weg te slikken. Bijna de hele klas kan pronken met negens en tienen. En daar zit zij dan met haar 7,5.