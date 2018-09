Dappere mannen: Adam zoekt Adam met turner Jeffrey Wammes

Adam zoekt Adam, zo gaat de aflevering van Adam zkt. Eva VIPS met turner Jeffrey Wammes de tv-geschiedenis in.



Tot woensdag hadden aan het datingprogramma waarin de deelnemers poedelnaakt op een tropisch eiland zitten, alleen hetero's meegedaan. Dat Wammes de eerste homo in het programma is, trok hem over de streep.



"Twee jongens, dat is ook gewoon liefde. Het hoeft niet altijd allemaal gekkigheid van de Gay Pride te zijn. Dat wil ik laten zien."



En het werd ook echt tijd voor een relatie. "Ik ben rond de 30, maar in gayjaren is dat al 70, dan ben je op de weg terug."



De eerste naakte man die uit de zee opdoemde, was glazenwasser en voetbaltrainer Maurice. De Hagenees kwam op zijn 25ste uit de kast. "Ik kom uit een echte hetero­wereld, een mannenwereld, dus dat heeft even geduurd."



Wammes hoopte een leuke gast te vinden, die niet over zich heen laat lopen. "En het mag van onderen ook wel goed zijn. Iedereen zegt dat ze er niet gelijk naar kijken, maar mijn ogen gaan gelijk naar beneden."