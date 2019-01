Dansdramaturge moet Nationale Ballet bij de tijd houden

In de onafhankelijke functie van 'associate on research & development' moet ze voorkomen dat het creatieve team hinder ondervindt van oude patronen en inzichten uit de balletwereld en moet ze stimuleren dat de voelsprieten optimaal worden uitgestrekt naar de moderne tijd.



Het Nationale Ballet wil zijn taak om het danserfgoed, dat teruggaat tot de 17e eeuw, te bewaren uiterst serieus blijven nemen. Toch mag deze taak niet belemmerend werken, vindt het gezelschap. Het wil met de benoeming bepaalde processen bevorderen die nu vaak nog wat langzaam verlopen.



Olislaegers moet niet alleen op de interne werkwijzen letten, maar ook bezien wat het gezelschap naar buiten toe moet doen: minder kijken vanuit westerse culturele waarden alleen, bijvoorbeeld.



Relevant

Het Nationale Ballet is naar eigen zeggen het eerste dansgezelschap ter wereld dat een dergelijke stimulator en antenne aanstelt om voor elkaar te krijgen dat de balletkunst relevant blijft.



Olislaegers werkt met gezelschappen in diverse landen, zoals Groot-Brittannië, Duitsland en Italië. Ze houdt zich ook met zeer eigentijdse ontwikkelingen bezig, waaronder die in de hiphopscene.



Het Nationale Ballet organiseert medio februari in Amsterdam zijn tweede internationale balletconferentie, Positioning Ballet. Daar wordt dan opnieuw de internationale top van de balletwereld verwacht om te debatteren en te reflecteren op actuele thema's in de dans.



Circa veertig artistiek directeuren zijn van de partij en verder choreografen, dansers en festivaldirecteuren. De conferentie wordt geopend door cultuurminister Ingrid van Engelshoven.