Dalende luistercijfers mogen de pret niet drukken bij 3FM Awards

Uitgelaten stemming

De geoliede show, live uitgezonden op NPO3, werd voor het eerst niet meer uitsluitend gedragen door deejays van 3FM, dat de laatste jaren zoveel bekende gezichten verloor. Volgens tv-coryfee Versteegh moest daar niet teveel achter worden gezocht. ,,Bij een live tv-uitzending is het niet gek als daar een tv-presentator bij wordt gehaald. Nee, ik heb niet gevraagd waarom ze mij hiervoor wilden. Tegen een leuke klus moet je gewoon ja zeggen.''



Hoewel de AFAS Live nog niet halfvol was geraakt, was de stemming in de zaal uitgelaten. Vooral het optreden van Ronnie Flex (later ook winnaar van de prijs voor het beste album) bleek precies raak bij de toeschouwers. Die waren - hoewel 3FM vaak wordt verweten geen jongeren meer te bereiken - soms zelfs van de leeftijd die een overschrijding van de normale doordeweekse bedtijd deed vermoeden.



Dalen de prijzen zelf qua belang mee met de luistercijfers? De mannen van Kensington, winnaars van twee awards (Beste Band en Beste Fans) worstelden na afloop enigszins met de vraag. Hun carrière staat er anders voor enkele jaren terug. ,,Natuurlijk waren we de eerste keer dat we konden winnen veel zenuwachtiger,'' zei gitarist Casper Starreveld. ,,Maar toch ging mijn hartslag weer flink omhoog toen de winnaar bekend werd. Je wil zo'n prijs toch graag hebben.''



Hij prees 3FM voor z'n vasthoudendheid. ,,Stoer dat ze hiermee blijven doorgaan. Daarmee stralen ze uit: 'Wij zijn nog steeds belangrijk.' Natuurlijk heeft de zender het nu even lastig met die luistercijfers, maar ik zie dat als een natuurlijke golfbeweging. 3FM is inmiddels wel wakker geschud en komt er vast weer bovenop als het lukt het station te worden dat het in de kern is: eentje met meer gitaarmuziek dan anderen.''