Daar ging Derk Bolt weer, voor de 600ste keer

Indrukwekkende cijfers: in de 29 jaar dat Spoorloos bestaat zijn er 600 afleveringen geweest, bezocht het programma 60 landen en zijn 1600 mensen met zoekgeraakte familieleden en hun biologische ouders herenigd. En elke maand melden zich 1000 mensen aan, beweert omroep KRO-NCRV.



Lips is geen rekenwonder, maar becijferde dat je dan alle geadopteerde kinderen in Nederland wel zo'n beetje gehad moet hebben.



In de 600ste aflevering werd teruggeblikt. Er was door de jaren heen best wat kritiek geweest op de show, zei presentatrice Jetske van den Elsen, want niet alle ouders zitten te wachten op een hereniging met het kind dat ze ooit afstonden.



"Maar we vinden het recht van het kind om te weten waar het vandaan komt zwaarder wegen."



En dus kregen we een jonge vrouw uit Tilburg te zien die haar Colombiaanse moeder wilde leren kennen. Een speld in een hooiberg, maar zo begint Spoorloos altijd. Daar ging Derk Bolt weer, naar het land waar hij twee jaar geleden werd ontvoerd.