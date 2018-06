Cultuursector lanceert onafhankelijk meldpunt

De website Mores.online moet een centrale plek worden waar iedereen die werkzaam is in de podiumkunsten, film- en televisiesector misstanden aanhangig kan maken.



Het meldpunt wordt breed gedragen. Onder de dertig ondersteunende organisaties bevinden zich onder meer de vakbonden van acteurs, regisseurs, producenten en scenarioschrijvers, filminstituut Eye, alle grote Nederlandse filmfestivals en de koepelorganisaties van de Nederlandse schouwburgen en theaterproducenten.



Zonder angst

Twee onafhankelijke vertrouwenspersonen gaan alle meldingen die bij Mores.online binnenkomen behandelen. Melden kan ook anoniem.



Het initiatief is ontwikkeld nadat castingdirector Job Gosschalk van Kemna Casting in november had toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek van politie en het Openbaar Ministerie naar Gosschalk en Kemna Casting is nog niet afgerond.



"Wij maken ons sterk voor een gezonde en veilige werkomgeving, waar voor iedereen een plek is om misstanden te kunnen melden met de zekerheid ook gehoord te worden zonder angst," stelt directeur Yolande Melsert van Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten namens de dertig organisaties.