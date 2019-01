Cultheld Bob Ross was weer op de buis alsof het 1989 was

Ross bleek nog precies zo'n hypnotiserende stem te hebben als Lips het zich herinnerde

Een stuk meliger werd het 's avonds bij Bong Appétit, een show waarin topchefs gerechten maken met wiet erin. Aardig, maar ook wat kinderachtig, met name ­omdat presentator Abdullah Saeed permanent knetterstoned is.



Toen er nog twee documentaires over ketamine volgden, was Lips wel een beetje klaar met de geestverruimende middelen, niet wetend dat het hoogtepunt nog moest komen.



Viceland heeft kennelijk de rechten op de 31 seizoenen van The Joy of Painting weten te bemachtigen, want om 23.00 uur was cultheld Bob Ross weer op de buis alsof het 1989 was. A Pretty Autumn Day heette de uitzending waarin Ross een herfsttafereel schilderde zoals alleen hij dat kan. Een berg, veel wolken en op de voorgrond een dennenboom: 'our little friend'.



Ross bleek nog precies zo'n hypnotiserende stem te hebben als Lips het zich herinnerde en het schilderij dat hij maakte was even kitscherig als al die andere. En toch had de show nog niets aan kracht ingeboet: een half uur Bob Ross bleek minstens zo hallucinant als een kookshow over wiet.



