Cruyff Foundation niet blij met waardering Cruijff in Fifa 19

'Legacy bewaken'

De Cruyff Foundation stemde dit jaar voor het eerst in om de in 2016 overleden voetballegende op te laten nemen in Fifa. 'Hoewel Johan uit een generatie komt die is opgegroeid zonder videogames, telefoons en noem maar op, vonden we het heel belangrijk om Cruijff te brengen naar zij die wél achter de schermen zitten.'



'Het begint bij de vraag: wat willen wij? Wij bewaken immers zijn legacy. Het voetbal van Cruijff moet nauwkeurig worden vertegenwoordigd. Dus dat benadruk je, en vervolgens geef je de kenmerken van Johan Cruijff weer.'



Aanpassen

Cruijff Football, onderdeel van de World of Cruijff, wordt geleid door Wim Jonk en Jordi Cruijff. Zij hebben geprobeerd spelontwikkelaar EA Sports te sturen in hoe de oud-speler van Ajax en FC Barcelona vorm kreeg in het spel. Thate: 'Maar ja, op de rating hebben wij geen invloed.'



Toch hoopt zij op verandering, al staat EA Sports er niet om bekend de spelerskwaliteiten achteraf nog te herzien. 'Ik weet niet of ze het zullen aanpassen, maar Johan verdient het goed te worden vertegenwoordigd.'



Seedorf

Clarence Seedorf is naast Cruijff de enige andere Nederlander die dit jaar is toegevoegd aan de lijst met iconen. De bondscoach van Kameroen krijgt een waardering van 91. Voetballers als Koeman, Gullit en Van der Sar hen voor.