Cranberries-zangeres plotseling overleden

Dat gebeurde volgens haar management terwijl ze in Londen was voor een korte opnamesessie, berichtte de Ierse omroep RTE. Over haar doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt.



O'Riordans familie is volgens een verklaring die de band op Facebook zette geschokt door het onverwachte overlijden en verzoekt haar privacy te respecteren.



40 miljoen keer verkocht

The Cranberries brak in 1993 door met debuutalbum 'Everybody else is doing it, so why can't we?' en is onder meer bekend van nummers als 'Linger' en 'Zombie'. Op zijn vorig jaar verschenen laatste album, gebruikte rapper Eminem een sample van dat laatste nummer in een liedje.



De albums van The Cranberries zijn wereldwijd meer dan 40 miljoen keer verkocht, waarmee de band na U2 de op een na succesvolste Ierse band is. O'Riordan verliet The Cranberries in 2003 en bracht meerdere solo-albums uit. In 2009 kwam er echter een reünie.



De Ierse president Michael Higgins noemde O'Riordans dood een groot verlies voor de Ierse muziek en noemde haar invloed 'immens'.