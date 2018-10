Countryfestival C2C met Keith Urban naar Afas Live

Het festival vindt sinds 2013 plaats in onder andere Londen, in Dublin en Glasgow en breidt nu uit met edities in Amsterdam en Berlijn.



Naast Keith Urban zijn ook Brett Eldredge en Drake White & The Big Fire onderdeel van de line-up in Amsterdam. In de Afas Live worden twee podia gemaakt. De line-up wordt de komende tijd verder uitgebreid.



Grammy's

De uit Nieuw-Zeeland afkomstige Keith Urban verkocht, vooral in Amerika, miljoenen albums. C2C in Afas Live is het eerste optreden in Nederland van de winnaar van vier Grammy's en twaalf Country Music Awards. Urban is sinds 2006 getrouwd met de Australische actrice Nicole Kidman.



Country to Country begon in 2013 en brengt jaarlijks een mix van bekende namen en opkomend talent uit Nashville, het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. Vorig jaar trok het festival ruim 50.000 bezoekers.