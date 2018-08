Concert Aretha Franklin uit 1968 op NPO 2

De Italiaanse speelfilm 'Io sono l'amore' verschuift daardoor naar 23.50 uur, meldt de omroep.



In 1968 gaven Aretha Franklin en haar vaste achtergrondkoortje The Sweet Inspirations een legendarisch concert in een afgeladen Concertgebouw. Het was haar eerste optreden buiten de Verenigde Staten.



Onze recensent Michiel de Ruijter sprak destijds van "een maximum geladen elektrische sfeer'' en was, als zovelen die erbij waren, diep onder de indruk.



NPO 2 Extra besteedt vrijdagavond ook uitgebreid aandacht aan de overleden 'Queen of Soul'. Hoofdbestanddeel is een concert opgenomen door de Franse tv in Parijs in 1977.



