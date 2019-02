Componist en dirigent John Adams wint Erasmusprijs

Muziek met een ritmische puls is voor mij van levensbelang John Adams

De uitreiking, ter verrichten door koning Willem Alexander, vindt plaats op 28 november in het Paleis op de Dam.



Sociale crisis

"Ik ben zeer vereerd," laat John Adams in een reactie weten. "Het is in deze fase van de Amerikaanse geschiedenis des te betekenisvoller die prijs te krijgen voor werk in de geesteswetenschappen en kunsten, humanities zoals we in het Engels zeggen, omdat de Europeanen ongetwijfeld zo hun gedachten hebben bij de ontwikkelingen in Amerika op dit moment."



"Misschien maken alle landen in dit tijdvak wel zo'n soort sociale crisis door. Maar het is niet mijn stijl om daar straks in mijn speech gepeperde uitspraken over te doen. Ik schrijf muziek. Gepeperde teksten zijn meer iets voor voor mijn goede vriend Peter Sellars, die er genoegen in schept provocatief te zijn."



Levensbelang

"Het is ook eervol in een rijtje te staan met Messiaen, die natuurlijk een van de grootste componisten van de twintigste eeuw is, al is hij op mij van geen enkele invloed geweest. Toen ik opgroeide, luisterde ik behalve naar klassieke muziek vooral naar jazz en rock. Muziek met een ritmische puls is voor mij van levensbelang."



Adams werd wereldberoemd met zijn opera's Nixon in China, The Death of Klinghoffer en met veelgespeelde stukken als Short Ride in a Fast Machine, Shaker Loops en Harmonielehre.



Volgende week is zijn nieuwste opera Girls From The Golden West bij De Nationale Opera te horen in het Opera Forward Festival.