Columnist Hanina Ajarai weg bij AD

Dat zegt AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis in NRC. Volgens Nijenhuis is dat "niet alleen" vanwege de veelbesproken column, maar heeft de hoofdredactie ook "moeten constateren dat er onvoldoende binding was met de lezer".



"Nederland verkleurt en het is onze taak om onze lezers daarover te informeren. Ik had gehoopt dat dat op deze manier zou werken, maar we hebben het een jaar de kans gegeven en het blijkt niet gelukt."



Geen snaar

Ajarai schreef in haar column van 20 juli dat de ramp met vlucht MH17, waarbij 298 passagiers om het leven kwamen, haar "op emotioneel niveau helemaal niets doet".



"Ik heb geen seconde getreurd om de slachtoffers, ik ben niet geïnteresseerd in het onderzoek en de rechtszaak en ik sla de meeste berichtgeving over de MH17 over," schreef Ajarai. "Begrijp me niet verkeerd: ik vind het zielig voor de nabestaanden en ik had gewild dat de ramp niet was gebeurd maar het raakt bij mij geen snaar."



Maar de hartstilstand van Abdelhak Nouri, die daardoor blijvende hersenschade heeft opgelopen, raakte haar naar eigen zeggen wel.



Kritiek

De column leverde Ajarai en het AD een storm van kritiek op. Ajarai schreef dezelfde dag nog een excuus, waarin ze zei dat het nooit haar bedoeling was geweest nabestaanden van MH17-slachtoffers te kwetsen, en de hoofdredactie benadrukte dat het niet haar mening deelde.



Ajarai is de tweede columnist die dit jaar bij het AD vertrekt. Eerder nam Halina Reijn al afscheid.



