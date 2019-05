Collectie-Hoekstra geveild voor 1,17 miljoen

Er gingen 54 werken (schilderijen, grafiek en sculpturen) uit hun bezit onder de hamer. Het paar verzamelde sinds eind jaren 60 constructivistische en abstracte geometrische kunst. Hun collectie is van wereldklasse, aldus Christie's.



Topstukken op de veiling waren '2 Trames 0°, 90º' van François Morellet (162.500 euro), 'Synth. constr. WXI_4c' van Joost Baljeu (137.500) en 'Herfst' van Edgar Fernhout (112.500). Het eerste stuk dat de Hoekstra's in 1968 voor omgerekend nog geen duizend euro kochten, 'Cirkel en Vierkant in Overgang' van Ad Dekkers, bracht 68.750 euro op.



Een deel van de collectie was in 1992 te zien in het Groninger Museum. Kort daarna kwam Jan Hoekstra in Ethiopië om het leven bij een auto-ongeluk. Tineke Hoekstra overleed in 2017.