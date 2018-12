Cold War van Pawlikowski grote winnaar European Film Awards

Meer dan drieduizend leden van de European Film Academy - filmmakers en -professionals uit heel Europa - hadden hun stem uitgebracht.



De Pool Pawel Pawlikowski nam vier prijzen in ontvangst voor zijn zinderende, uiterst efficiënt vertelde, in prachtig zwart-wit gefilmde drama over de onmogelijke liefde tussen de dirigent Wiktor en de blonde danseres/zangeres Zula. Hij kreeg zowelde prijs voor de beste Europese film van het afgelopen jaar, de prijs voor de beste regisseur, als de prijs voor het beste scenario. Hij bedankte zijn ouders, op wier levens de film losjes is gebaseerd 'for living a disastrous, but ultimately quite beautiful life' ("voor het leven van een rampzalig, maar uiteindelijk best mooi leven"). "Ik voel me een bedrieger. Er zijn ongeveer 193 versies van het script; ik ben een anti-scenarist."



Zeven maanden zwanger

Pawlikowski nam ook de prijs voor de beste actrice aan, omdat zijn hoofdrolspeelster Joanna Kulig 'vast zat in Hollywood met een dikke buik: ze is zeven maanden zwanger en kan niet vliegen'. "Ik wil mijn favoriete regisseur bedanken," grapte Pawlikowski, terwijl hij deed alsof hij een briefje voorlas. "En ik dank mijn tegenspeler Tomasz Kot voor al de chocolade die we samen hebben gegeten tussen de 45e en 46e take."



Eerder was al bekendgemaakt dat Jaros¿aw Kami¿ski de European Film Award zou krijgen voor de montage van Cold War, omdat hij 'op bijzonder poëtische wijze de helden door het verhaal heen leidt".



Pawlikowski werd in mei op het festival van Cannes ook al bekroond als beste regisseur. In 2014 werd zijn vorige film Ida ook vijf keer onderscheiden bij de European Film Awards (beste film, regisseur, scenario en cinematografie en de publieksprijs). Het grootste aantal onderscheidingen ging vorig jaar naar Ruben Östlunds The Square: zes.



"I love Europa"

The Death of Stalin van de Schotse regisseur Armando Iannucci werd verkozen tot Beste Europese komedie (de European Film Academy splitst net als Golden Globes 'beste film' op in 2 categorieën: 'beste komedie' en 'beste drama'. "Als eerste persoon uit het Verenigd Koninkrijk die zaterdagavond het podium haalt, wil ik graag even zeggen: I love Europa. Het is een heel goed idee," zei Iannucci. "Deze film is verboden in Rusland," voegde hij eraan toe. "Omdat ie geen enkele artistieke verdienste heeft. Mijn antwoord daarop is: pfffff!" Call Me By Your Name van Luca Guadagnino was volgens het publiek, dat online kon stemmen, de beste Europese film van het jaar.



Beste acteur was de Italiaanse non-professional Marcello Fonte, die zich in Matteo Garrone's Dogman manifesteert als Zuid-Italiaanse nazaat van Buster Keaton. "Ce n'erano molti più bravi di me! Complimenti a tutti!" ("Er waren veel betere dan ik! Kudos voor iedereen!"), zei Fonte, die ervoor zorgde dat de pas 17-jarige Victor Polster(Girl) met lege handen naar huis ging. Een verrassing was dat overigens niet; Fonte werd op festival van Cannes ook al onderscheiden als beste acteur.