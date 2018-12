Cold War is een imponerend en tragisch liefdesdrama

Het persoonlijke is politiek, was in de jaren zeventig het motto van de feministische beweging. Alles wat je in je dagelijkse leven doet heeft een politieke dimensie, was de gedachte.



In Cold War zien we het omgekeerde: het drama toont de invloed van de politieke omstandigheden in de Koude Oorlog op een liefdesrelatie. Niet dat die invloed exact valt vast te stellen bij het Poolse stel Zula (prachtrol van Joanna Kulig) en Wiktor (Tomasz Kot), maar de Koude Oorlog zorgt in de vijftien jaar die het drama bestrijkt voor barrières en complicaties in hun liefdesrelatie.