Coen Verbraak maakt docu over Joost Zwagerman

BNNVara zendt de documentaire zondag op NPO 2 om 20.15 uur uit, op de dag dat Zwagerman 55 jaar zou zijn geworden.



Zwagermans ex-vrouw Ariëlle treedt in de film voor het eerst in de openbaarheid, evenals zijn muze Sandra - Sammy uit de roman Gimmick! - op wie hij jarenlang verliefd was.



Robbert Ammerlaan, Pieter Boskma, Jessica Durlacher, Peter Buwalda en Atte Jongstra komen eveneens aan het woord.



Archiefmateriaal

De documentaire bevat daarnaast archiefmateriaal, waaronder nooit eerder uitgezonden beelden van de theatertournee Hamerliefde die Zwagerman in 1998 samen met Ronald Giphart maakte.



Zwagerman schreef bekende romans als Gimmick!, Vals Licht en De Buitenvrouw, maar ook gedichten, essays en columns.



Op 8 september 2015 maakte Zwagerman op 51-jarige leeftijd in zijn woonplaats Haarlem een eind aan zijn leven. Coen Verbraak maakte voor de publieke omroep eerder documentaires over Toon Hermans, Boudewijn Büch, Martin Bril, Pierre Bokma en Sonja Barend.



