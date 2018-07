Coen Verbraak is voorlopig uitgekeken in de ziel

Na negen jaar en vijftien series houdt Coen Verbraak op met zijn veelgeprezen interviewserie over boeiende beroepsgroepen.



Toen Kijken in de Ziel in 2009 begon, had hij het plan om psychiaters te interviewen en daarmee basta. Die afleveringen werden zo goed gewaardeerd dat Verbraak serie na serie mocht maken.



Zijn interviewstijl en het format vielen in de prijzen: in 2013 kreeg hij een Sonja Barend Award voor het gesprek met ABN ­Amrotopman Rijkman Groenink, in 2010 werd het programma de Zilveren Nipkowschijf toebedeeld voor het beste televisieprogramma van het jaar.