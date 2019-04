Clichés, clichés, clichés in de realityshow van Jandino Asporaat

Voor cabaretier Jandino Asporaat is Nederland te klein geworden. Nu hij de grote podia hier heeft afgevinkt wil hij elders carrière maken - uiteraard in de Verenigde Staten. Een beetje een clichématige wens, vond Lips. Bovenal: verbluffend dat het Asporaat gelukt is die te laten bekostigen door Talpa, dat er een duffe realityserie over uitzendt.



In de eerste aflevering van Jandino & Friends in New York vertrekt Asporaat voor zes weken naar NYC om het daar te gaan maken als stand-upper. Verplicht gesprekje met joviale chauffeur in gele taxi: "I'm about to take over the world, man! I'm a comedian!"