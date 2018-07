Claude Lanzmann (1925-2018) bleef altijd strijdbaar

Tegen de achtergrond van schuldige landschappen interviewde Lanzmann ooggetuigen, overlevenden en daders van de Holocaust.



Shoah, de negenenhalf durende documentaire over de massamoord op de joden tijdens de tweede Wereldoorlog - in 1985 te zie op de VPRO - maakte van Lanzmann een beroemdheid.



Donderdag is de Franse filosoof, journalist en filmmaker op 92-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Parijs. "De dood is altijd mijn probleem geweest," vertelde Lanzmann in 2011 tijdens een bezoek aan Amsterdam ter promotie van zijn in De Patagonische haas verzamelde memoires.