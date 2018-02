Chris Keulen wint Zilveren Camera, ook prijs voor foto vader Nouri

Ouderenzorg

Uiteindelijk won Keulen omdat zijn serie ook raakt aan een maatschappelijke discussie over ouderenzorg die juist in 2017 fel werd gevoerd. Uit het juryrapport: 'De jury eert daarmee de toewijding van de fotograaf bij het maken van dit verhaal en de fotografische kwaliteit ervan, zowel op beeldniveau als bij de samenstelling van de serie.



Ook het maatschappelijk belang van dit verhaal wilde de jury bekronen: ouder worden en de daarbij horende lichamelijke en geestelijke aftakeling en de vrijheid keuzes te maken over hoe je je leven inricht, al dan niet ingegeven door het beeld dat je hebt van de zorg in een instelling.'



Winnaars

Andere winnaars dit jaar zijn onder meer Marinka Masséus voor haar serie over lesbische vrouwen in Iran (eerste prijs documentair internationaal), David van Dam met zijn foto van de Turkse minister van familiezaken in Rotterdam (eerste prijs politiek enkel), Bram Janssen voor zijn foto's van IS-gevangenen bij Mosul (eerste prijs nieuws internationaal enkel), Eddy van Wessel met zijn serie over de ruïnes van IS (eerste voor nieuws internationaal serie en winnaar Zilveren Camera 2015) en Selma van der Bijl voor een foto van een thuisbevalling (eerste prijs kunst, cultuur en entertainment).



Ook was er dit jaar voor het eerst een prijs voor Storytelling (voorheen vernieuwende fotojournalistiek), deze onderscheiding ging naar The Island of The Color Blind van Sanne de Wilde.



Volgend jaar bestaat de Zilveren Camera 70 jaar.