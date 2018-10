Charles Aznavour (1924-2018): hij wilde nooit stoppen

Toen Micha en Knar Aznavourian, in de jaren twintig van de vorige eeuw op de vlucht voor de bloederigste slachtpartijen in de geschiedenis van hun vaderland Armenië, in de Parijse wijk Saint-Germain-des-Prés belandden, hadden zij nooit kunnen bevroeden dat de zoon die ze daar verwekten in 1998 door CNN zou worden uitgeroepen tot Artiest van de Eeuw, bóven Elvis Presley en Bob Dylan.



Megasucces

Het onderstreept het onwaarschijnlijke succesverhaal van Chahnour Varinag Aznavourian, die onder de naam Charles Aznavour 180 miljoen platen zou verkopen, in 60 films zou meespelen, meer dan 1300 chansons zou schrijven, een nationale held in Armenië zou worden en daar zelfs een museum naar zich vernoemd zou weten, een ster in de Hollywood Walk of Fame zou krijgen en tot zijn 93ste voor uitverkochte zalen zou blijven optreden.