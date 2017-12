Bart Arens begint als eerste dj aan de marathonuitzending. Net zoals vorig jaar opent hij de Top 2000 met een zogeheten mash-up, een mix van verschillende hits die in de 'lijst der lijsten' staat.



Vijftiende keer

Wie er bovenaan de Top 2000 staan, is al lang geen verrassing meer. Bohemian Rhapsody van Queen behaalde voor de vijftiende keer de meeste stemmen. Hotel California van The Eagles en Stairway to Heaven van Led Zeppelin volgen respectievelijk op plek 2 en 3.



Boudewijn de Groot is met Avond nog altijd de succesvolste Nederlandse artiest, maar daalt wel drie plekken naar nummer 9.



Overleden

Radioluisteraars hebben veel eerbied voor onlangs overleden artiesten. Zo staat de in december 2016 overleden George Michael met zeventien nummers in de lijst, terwijl dat er vorig jaar nog twaalf waren.



Ook de zelfmoord van Chester Bennington werkte door in de Top 2000. Zijn band Linkin Park gaat van drie naar vijf platen.