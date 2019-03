Chabot met Wiegel en Van Agt: een cliché van jewelste

Splinter Chabot dartelt al een paar weken vrolijk over het Binnenhof voor zijn programma Splinter in de Politiek'. En dat is geen straf om te aanschouwen: Splinter heeft ontegenzeggelijk de gunfactor. Hij draagt geestige pakken, stelt ontwapenende vragen en weet jeugdig enthousiasme te combineren met oprechte interesse en kennis van zaken.



De ene week drinkt hij een kopje koffie met Mark Rutte, dan weer staat hij op de Jaap Edenbaan met Lodewijk Asscher, of gaat hij naar de boekenmarkt met Kees van der Staaij.



Die laatste sprak hij aan op de Nashville-verklaring. "Ik val op mannen, en ik zou best een keer willen trouwen," wierp hij de SGP-leider voor de voeten. "Als ik de liefde wil bedrijven, ben ik dan zondig?"



Van der Staaij glibberde er handig onderuit - "We zijn allemaal zondig" - maar het leverde spannende televisie op.



Door de charme van Splinter ben je geneigd om hem sommige weeffouten in het programma te vergeven. Zoals de wekelijks terugkerende scène met Dries van Agt en Hans Wiegel die doen alsof ze, net als in 1977, in Le Bistroquet zitten. Een cliché van jewelste, dat bovendien wordt gepresenteerd als het toonbeeld van authenticiteit.