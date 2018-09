Catacombe is visueel sterk, maar wel een misdaadcliché

Catacombe Regie Victor D. Ponten

Met Willem de Bruin, Kevin Janssens, Liliana de Vries

Te zien in Arena, City, FC Hyena, Filmhallen, Kriterion, De Munt

Willem De Bruin blijkt naast rapper, vj en presentator óók een uitstekend acteur te zijn. Hij zuigt vooral in de scènes die zich buiten het voetbalveld afspelen alle aandacht naar zich toe.



Sociaalrealisme

Zijn eenzaamheid is dan voelbaar, of hij nou eet in een wegrestaurant of zijn ex-vrouw probeert te paaien met verhalen over hun eerste ontmoeting ('ik had twintig Triviantkaartjes uit mijn hoofd geleerd om ­indruk op je te maken'). Slagter is een introverte jongen en zijn emoties blijven meestentijds aan de binnenkant; des te knapper dat De Bruin zijn tragiek zo goed naar buiten weet te brengen.



Bij vlagen doet Catacombe denken aan het sobere sociaalrealisme van de gebroeders Dardenne. Op andere momenten kiest Ponten juist voor het platte, vette misdaadcliché. Dat is jammer, net als een nogal onlogische scène waarin Slagter zijn ex-vrouw vraagt om geld tegen hem in te zetten bij een wedkantoor. Het maakt hen beiden onmiddellijk chantabel.



Visueel doet Ponten echter alles goed. Zijn film is lekker duister en dreigend als het verhaal daarom vraagt, maar net zo vaak leeg en troosteloos. Soms zegt het beeld van een bus die over een matig gevulde snelweg rijdt meer dan duizend woorden.