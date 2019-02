Candlelight-presentator Jan van Veen ontslagen

Het werd een welles nietes-spelletje en zo een onwerkbare situatie Jan Slagter

Ook maakte Van Veen Candlelight niet exclusief voor Omroep MAX, maar hield hij een 24-uurs online-variant van het programma in de lucht (candlelight.nl).



Een commerciële omgeving waar de publieke omroep niet mee geassocieerd wil worden. Van Veen zou dit volgens bronnen niet als officiële nevenactiviteit hebben opgegeven. Meerdere waarschuwingen hier mee te stoppen, zou hij in de wind hebben geslagen. Slagter wil dit verhaal niet bevestigen.



Zwijmelpoëzie

De comeback van Candlelight bij de publieke omroep was geen lang leven beschoren. Het legendarische radioprogramma met de zwijmelpoëzie en het welbekende Greensleeves in de uitvoering van Mantovani en zijn orkest, was in 1967 voor het eerst te horen bij Veronica en verhuisde vervolgens decennia lang van station naar station. Op 4 januari dit jaar was de 'eerste' aflevering te horen op NPO Radio 5.



Van Veen, die nog geen tijd had om te reageren, vertelde begin dit jaar nog over zijn ambities ooit een tv-variant van Candlelight te maken. "Met mijn stem, dezelfde warmte en sfeer. Misschien eens met Jan Slagter over praten."



Wie en wat er voortaan op vrijdag vanaf 22.00 uur op Radio 5 te horen zal zijn, is nog onbekend.