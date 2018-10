Burgemeester Undercover is één grote Lucky TV

Lips dacht toen even dat hij weer naar Lucky TV keek

Ook vroeg hij zich af waarom Gouda de 60 draaideurcriminelen niet gewoon oppakte. De burgemeester herinnerde Van der Geest en de SBS-kijkers er nog maar eens aan dat we in een rechtsstaat leven.



Schoenmaker bleek zelf ook niet zo'n grote geest: toen hij was vermomd als journalist 'Bas de Wit', met pornosnor, stelde hij zich per ongeluk voor als Milo Schoen­maker.



'Bas de Wit' was trouwens een journalist die niets noteerde of opnam - ook verdacht. In de multiculturele wijk Korte Akkeren werd 'Bas de Wit' snel verjaagd.



Van der Geest ging nog eens terug naar dezelfde wijk, zonder burgemeester en met een camera die niet was verborgen.



Binnen een paar minuten had hij scherpere commentaren ('de politie hier zijn gewoon pussy's'), waarmee hij onbedoeld het bestaansrecht van het programma onderuithaalde, zoals in zijn beste tijd als judoka.



De burgemeester ging de dag erop nog undercover als agent en sprak veelplegers die kleine overtredingen begingen burgervaderlijk aan met: 'Niet meer doen hè!'



