Buitenlandse media over Sylvia Hoeks in Blade Runner: 'Superb'

De film, die komende week in Nederland in première gaat en wordt vertoond op Parool Film Fest, moet ervaren worden op een zo groot mogelijk scherm, schrijft The Guardian in een 5 sterren-recensie. Volgens de krant is Blade Runner 2049 een triomf, 'een gigantisch spektakel van pure hallucinatoire gekheid'.



Ook andere buitenlandse media zijn enorm positief over de door Denis Villeneuve (Incendies, Sicario) geregisseerde film.



Tijdschrift Variety noemt de film 'visueel adembenemend' en geeft complimenten aan regisseur Villeneuve, omdat zijn Blade Runner in één keer goed is, terwijl Ridley Scott inmiddels vijf verschillende versies heeft gemaakt van zijn Blade Runner uit 1982.



Sylvia Hoeks

Rolling Stone schrijft dat Blade Runner 2049 na al die jaren antwoorden op onbeantwoorde vragen geeft, maar net zo veel nieuwe vragen oproept - en dat bedoelt het tijdschrift positief -, terwijl USA Today de nieuwe Blade Runner zelfs beter vindt dan het origineel. 'Op de lange termijn kan het een belangrijkere film zijn,' aldus de Amerikaanse krant.



Harrison Ford speelt in Blade Runner 2049 wederom de hoofdrol, naast onder andere de bekende acteurs Ryan Gosling en Jared Leto.



Net als in de film uit 1982, toen Rutger Hauer de ster was, zit er ook dit keer een Nederlands tintje aan Blade Runner, door de rol van de Nederlandse actrice Sylvia Hoeks. Ook voor haar zijn er lovende woorden. The Guardian noemt haar acteerwerk 'superb', USA Today noemt haar 'freakily intense', terwijl Consequence of Sound vindt dat de actrice elke scène steelt.



Tijdens Parool Film Fest is Blade Runner 2049 te zien op 5, 6, 7 en 8 oktober. Het filmfestival vindt plaats in De Filmhallen.