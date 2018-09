Buitenland lonkt naar Jett Rebel

"Het valt of staat of je mensen vindt in het buitenland die je begrijpen en die met je willen samenwerken. Je moet mensen hebben die het snappen en die ervoor willen knallen."



Echte nobody

In Duitsland "beginnen dingen te rollen". Daar keert Jett Rebel in december terug voor zes shows in onder meer Berlijn, Hamburg en München. "Het is heel anders om in Duitsland te spelen", weet de zanger, die naar eigen zeggen een "echte nobody" is over de grens.



"Het zijn echte muziekliefhebbers en ze hebben een beetje andere manier van omgaan met artiesten dan wij. In Nederland mag je als nobody blij zijn dat je niet hoeft te betalen voor de wc, in Duitsland krijg je een diner voor je kiezen waar je u tegen zegt."



Geen Amsterdam

Voordat onze oosterburen Jett Rebel live kunnen bewonderen, toert hij door ons land met de 7 Club Tour. De tournee bij zijn nieuwe plaat 7, die eind van de maand verschijnt, start op vrijdag 5 oktober in Nijmegen en doet achtereenvolgens Zwolle, Alkmaar, Utrecht, Leeuwarden, Eindhoven en Den Haag aan.



Steden als Amsterdam en Rotterdam ontbreken op de lijst. "Dat heeft te maken met hoe vaak we al ergens geweest zijn", licht Jelte toe. "Ik ben dit jaar in Paradiso geweest en in Rotterdam komen we ook heel vaak." Toch vindt hij het "jammer" dat de steden ontbreken. "Ik wil overal naartoe."



