Britse kunstenaar bouwt Anne Frankhuis na in Tel Aviv

De replica is tot 21 oktober te zien in de Dvir Gallery in Tel Aviv. Fujiwara kwam op het idee voor het maken van het kunstwerk toen hij les gaf in Amsterdam en zijn klas meenam naar het Anne Frankhuis. "Iedereen gaat naar het Anne Frankhuis met een eigen beeld, maar ik wilde dat mijn studenten het huis ook als kunstwerk zouden zien," zegt Fujiwara tegen Artnet.



Fujiwara is gefascineerd door de manier waarop het Anne Frankhuis een pelgrimsoord is geworden, en de manier waarop alle onderdelen van het huis, van behang tot deurknoppen, symbolen zijn van de oorlog, hoop en tragedie.



"Omdat het huis pas later werd aangekocht, is haast niets in het huis zelf origineel," aldus Fujiwara over het gereconstrueerde interieur. Het behang op de muren, bijvoorbeeld, werd gemaakt in de DDR.



Cadeauwinkel

Met zijn werk, dat hij baseerde op een 3d-model uit de cadeauwinkel van het Anne Frankhuis, wil Fujiwara vraagtekens zetten bij de manier waarop het kapitalisme alles tot consumptiegoed maakt, en dus ook Anne Frank.



"Sommige mensen vinden het misschien ongemakkelijk dat het museum het Anne Frankhuis in de winkel tot een product maakt - ook al gaat alle opbrengst naar de stichting - maar voor mij is het een perfecte weergave van de tijd waarin we leven."